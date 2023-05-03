Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Siverek Belediyespor: 3 12 Bingölspor: 1

Bölgesel Amatör Lig Play-Off karşılaşmasında Siverek Belediyespor ile 12 Bingölspor karşı karşıya geldi. Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanan ve normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada Siverek Belediyespor rakibi 12 Bingölspor'u uzatmalarda bulduğu goller ile 3-1 mağlup etmeyi başardı. Tur atlayan Siverek Belediyespor yarın Arapgirspor ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Ramazan Haymana xx, Ali Etlikçi xx, Turan Çelik xx

Siverek Belediyespor: Gökhan Yenigün xx, Süleyman Can xx, (Eyüp Ataş x dk.72), Mehmet Şirin Gümüş xx, Tolunay Son xx, İbrahim Yıldırım xx, Serdar Şahin xx, Abdullah Berat Demir xx, Mahsuni Boztepe xx, (Yusuf Akın x dk.108), Demhat Kaymaz xx, Yusuf Erdem xx, (Ferhat Aras x dk.90+4),Ömer Erel xx, (Hakan Başaran x dk.57)

12 Bingölspor: Ümit Kurt xx, Fatih Yalnız x, (İmdat Kılıç x dk.81), Muhammed Altunbay x, (Ferhat Taş x dk.57), Serhat Tarhan x, Veysel Kılıç x, Semih Ekmen x, Emrah Gülen x, Halil İbrahim Bozkurt x, Vedat Taşdemir x, Cem Şahinkaya x, (Muhammed Olcay Uslu x dk.104), Yasin Yılmaz x, (Buğra Tayfur x dk.104)

Goller: Hakan Başaran dk.66, Mahsuni Boztepe dk.98, Demhat Kaymaz dk.116 (Siverek Belediyespor), Serhat Tarhan dk.16 (12 Bingölspor)

Kırmızı Kart: Halil İbrahim Bozkurt dk.120+3 (12 Bingölspor) - KAYSERİ