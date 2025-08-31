Bogdan Bogdanovic'ten Sırbistan'a kötü haber

A Milli Basketbol Takımı'nın grupta oynayacağı son rakibi Sırbistan'a kötü haber geldi.

BOGDANOVIC TURNUVAYI KAPATTI

Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe Beko forması da giyen Bogdan Bogdanovic, yaşadığı sakatlık nedeniyle Sırbistan'ın EuroBasket kadrosundan çıkarıldı ve turnuvanın kalan bölümünde forma giyemeyecek. Konuyla ilgili EuroBasket 2025'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "EuroBasket'in geri kalanını hamstring sakatlığı nedeniyle kaçıracak olan Bogdan Bogdanovic'e acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İSTATİSTİKLERİ

A Grubu'nda Sırbistan'ın çıktığı ilk 2 maçta forma giyen 33 yaşındaki şutör, 9 sayı, 4 asist ve 3,5 ribaunt performansı sergiledi.