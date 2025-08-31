Bogdan Bogdanovic'ten Sırbistan'a kötü haber

Bogdan Bogdanovic'ten Sırbistan'a kötü haber
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan forması giyen Bogdan Bogdanovic, yaşadığı sakatlık nedeniyle 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) kalan bölümünde forma giyemeyecek.

A Milli Basketbol Takımı'nın grupta oynayacağı son rakibi Sırbistan'a kötü haber geldi.

BOGDANOVIC TURNUVAYI KAPATTI

Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe Beko forması da giyen Bogdan Bogdanovic, yaşadığı sakatlık nedeniyle Sırbistan'ın EuroBasket kadrosundan çıkarıldı ve turnuvanın kalan bölümünde forma giyemeyecek. Konuyla ilgili EuroBasket 2025'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "EuroBasket'in geri kalanını hamstring sakatlığı nedeniyle kaçıracak olan Bogdan Bogdanovic'e acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İSTATİSTİKLERİ

A Grubu'nda Sırbistan'ın çıktığı ilk 2 maçta forma giyen 33 yaşındaki şutör, 9 sayı, 4 asist ve 3,5 ribaunt performansı sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Sergen Yalçın'ın istediği 3 transfer

Beşiktaş'a istediği 3 transfer
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
500 lira için kiracısını döverek öldüren öğretmenin evinde yangın çıktı

500 lira için kiracısını döverek öldüren öğretmenin evi yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.