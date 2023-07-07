Bodrumspor, Ondrej Celustka'yı kadrosuna kattı
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Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Bodrumspor, Trabzonspor ve Antalyaspor'dan tanınan Ondrej Celustka'yı transfer etti. Celustka ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off finali oynadığı sezonun ardından yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Bodrumspor, Türk futbolseverlerin Trabzonspor ve Antalyaspor'dan tanıdığı Ondrej Celustka'yı kadrosuna kattı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Spor
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