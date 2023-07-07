Bodrumspor, Ondrej Celustka'yı kadrosuna kattı

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Bodrumspor, Trabzonspor ve Antalyaspor'dan tanınan Ondrej Celustka'yı transfer etti. Celustka ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.