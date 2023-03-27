Bodrumspor'dan Fatih Terim iddialarına cevap: Biz de internetten öğrendik

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim'in Bodrumspor'u satın alacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya açıklama yaptı. Olayı internetten duyduğunu belirten Karakaya, "Bize gelen bir şey yok. Biz de internetten öğrendik. Önümüzde önemli maçlar var. Biz, maçlarımıza odaklandık." dedi.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan deneyimli teknik adam Fatih Terim'in 1. Lig ekibi Bodrumspor AŞ'yi satın alacağı iddia edilmişti. Konuyla alakalı Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya'dan açıklama geldi.

"BİZE GELEN BİR ŞEY YOK"

Kent Haber'e konuşan Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "Bize gelen bir şey yok. Biz de internetten öğrendik. Önümüzde önemli maçlar var. Biz, maçlarımıza odaklandık." dedi.

TRABZONSPOR İLE DE ANILDI

Öte yandan, Fatih Terim'in adı son olarak Trabzonspor ile birlikte anıldı. Bordo-mavililerin yeni başkanı Ertuğrul Doğan'ın deneyimli hoca ile çalışmak istediği öne sürülmüştü.

BODRUMSPOR'UN DURUMU

Spor Toto 1. Lig'de 27 maçta topladığı 42 puanla 7. sırada yer alan Bodrumspor, play-off potasında yer alıyor. Maçlarını 5 bin kapasiteli Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynayan Yeşil-Beyazlılar'ın başkanlığı Rıza Karakaya yapıyor. Bodrumspor'un sahibi ise Antalyaspor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk.