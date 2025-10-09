Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları Başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları" (BIOR) başladı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 8 ülkeden 318 sporcu yelken açtı.

Bodrum Ticaret Odasının isim sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışlara katılan yelkenciler, İçmeler açıklarında kurulan parkurda mücadele etti.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk, AA muhabirine, ilk gün yarışlarında rüzgarın elverişli olduğunu ve güzel mücadeleler yapıldığını söyledi.

Türk, 2022'de optimist dünya şampiyonasına ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, "Burada düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz organizasyonların sonucunda 2026'da 19 Yaş Altı ILCA Avrupa Kupası'nı düzenleyeceğiz. Bu yarışlarla yelkencilerimizin tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Elimizden geldiğince yelken sporuna katkı yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Organizasyon, 12 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek.