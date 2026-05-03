Bodrum Rallisi, büyük çekişmeye sahne olan etapların ardından tamamlandı

Bodrum Rallisi, büyük çekişmeye sahne olan etapların ardından tamamlandı
Güncelleme:
Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Bodrum Rallisi, büyük çekişmeye sahne olan etapların ardından Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ekibinin birinciliği ile tamamlandı.

Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonda Milas ve Bodrum'daki asfalt etaplarda kıyasıya mücadele yaşandı. Yarışı Burak Çukurova-Burak Akçay ekibi ikinci sırada tamamlarken, üçüncülüğü Hüseyin Çetmen-Soner Çevik ikilisi elde etti. Çetmen-Çevik aynı zamanda Sınıf 4 birinciliğinin de sahibi oldu.

Yarışın genel klasman galibi Kazaz-Silvestre ekibi, Sınıf 2, Power Stage ve Genç Pilotlar kategorilerinde de zirvede yer aldı. Öte yandan Jandarma Özel Etabı'nda en iyi zaman ödülünü de kazanan Kazaz, farklı özel ödüllerle başarısını pekiştirdi.

Rallide iki çeker ve Sınıf 4 kategorilerinde Ömer Faruk Çabuk-Alperen Tetik ekibi birinci olurken, Sınıf 5'te Uğur Kaban-Melih Uygun, Sınıf N'de ise Sevgi Aktürk-Begüm Uludağ ikilisi zirvede yer aldı. Aktürk-Uludağ ekibi kadın pilotlar ve kadın co-pilotlar klasmanlarında da birincilik elde etti.

Merhum sporcu Behiç Yurdaçalışan anısına düzenlenen ralli kupasında ise Gürol Baranlı-Alp Atak ekibi birinciliği kazandı. Kupada Ömer Güneş-Sevi Akal ikinci olurken, Orçun Nural-Süleyman Terzioğlu üçüncü sırada finiş gördü. Kategorilerde ise Baran Demirkan-Yunus Emre Bol ve Berat Yıldırım-Sena Er ekipleri birincilik elde etti. Kadın pilotlar klasmanında ise Hilal Olgun zirvede yer aldı.

Şampiyona, haziran ayında Bursa'da düzenlenecek üçüncü ayak yarışı ile devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
