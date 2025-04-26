Bodrum FK Yöneticisi Caner Tuna Hakeme İsyan Etti

Samsunspor maçının son anlarına doğru yaşanan pozisyonlarda hakem kararlarına itiraz eden Bodrum FK'lı yönetici Caner Tuna sahaya girerek hakem kararına isyan etti. Tuna polis ve güvenlik ekiplerinin kontrolünde sahadan çıkarıldı. Maç bitiminde ise diğer yöneticilerde sahaya inerek hakemin kararlarına itiraz etti. Hakemler polis barikatları ve yoğun güvenlik önlemi altında soyunma odasına girerken taraftarlarda hakeme tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor