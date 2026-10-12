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Bodrum FK, yarın deplasmanda Sarıyer'e iki sakat oyuncudan yoksun konuk olacak

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Bodrum FK, yarın deplasmanda Sarıyer'e iki sakat oyuncudan yoksun konuk olacak
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Evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenilip 8 puanda kalan Bodrum FK, yarın saat 17.00'de deplasmanda SMS Grup Sarıyer'e konuk olacak. Sakatlıkları bulunan Celal Dumanlı ve Ahmet Arslan forma giyemeyecek; Sarıyer 15 puanla 8'inci sırada.

TRENDYOL 1'inci Lig'de milli aranın ardından evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenilip 8 puanda kalan ve düşme hattına yaklaşan Bodrum Futbol Kulübü, hafta içi mesaisinde yarın deplasmanda SMS Grup Sarıyer'e konuk olacak. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Bodrum FK'da sakatlıkları bulunan golcü Celal Dumanlı ve orta saha Ahmet Arslan forma giyemeyecek. Ligde oynadığı 9 maçta sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşayan yeşil-beyazlılar, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde ederek bir türlü tırmanışa geçemedi. Son olarak deplasmanda Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Sarıyer ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 15 puan topladı, İstanbul ekibi haftaya 8'inci basamakta girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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