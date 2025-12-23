Sefer Yılmaz: "Tek eksik goldü"

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Amed Sportif Faaliyetler maçıyla ilgili, "Çok keyifli maçtı, tek eksik goldü" dedi.

Trendyol 1. Lig 18. hafta mücadelesinde Bodrum FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "İki taraf da elinden geldiğince gol atmaya çalıştı. Biz ilk yarı çok daha etkiliydik. 3-4 net pozisyonumuz var. İkinci devreye de iyi başladık ama perşembe günü çok zorlu bir deplasmanda Gençlerbirligi kupa maçımız vardı. Onun yorgunluğu ve maça çok az gün kala hazırlanmış olmamız ikinci yarıda kendini biraz hissettirdi. Bildiğiniz gibi ancak iki değişiklik yapabildik. Yedek kulübemiz de biraz zayıftı. Artık son maça inşallah Sarıyer maçıyla üç puanla ilk devreyi kapatıp, ligi istediğimiz yerde bitirmek istiyoruz. İkinci yarı daha iyi bir Bodrumspor izlettirmek istiyoruz." dedi. - MUĞLA