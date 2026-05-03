Bodrum FK play-offta Pendikspor'la eşleşti

TRENDYOL 1'inci Lig'de 2025-2026 sezonunun son haftasında evinde SMS Grup Sarıyer'e 1-0 kaybeden Sipay Bodrum Futbol Kulübü, ligi 64 puanla 5'inci sırada bitirdi. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla play-off 1'inci turunda sezonu 63 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Atko Grup Pendikspor'la eşleşti. Bodrum FK ligi 5'inci bitirmesinin ardından play-offta ev sahibi avantajını elde etti. Ege temsilcisi 7 Mayıs Perşembe günü Pendikspor'la sahasında karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Tek eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanan takım yarı finale adını yazdıracak. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, sıralamanın önemli olduğunu belirterek, "Sarıyer maçını kazanmayı çok istemiştik. Neticede 5'inci olduk ve ev sahibi avantajını aldık. Artık tamamen play-off maçlarına odaklanacağız. Bizim hedefimiz Süper Lig. Çok iyi hazırlanıp etap etap ilerleyeceğiz" dedi.

