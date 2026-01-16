Bodrum FK kupada kayıp

ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu'nda ilk maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-2 yenildikten sonra 2'nci haftada evinde Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Bodrum FK, sıfır puanda kalarak büyük ölçüde havlu attı. B Grubu'nda 8 takım arasında 7'nci sırada yer alan yeşil-beyazlılar, kalan 2 müsabakada Samsunspor (D) ve Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. Toplam 3 grupta ilk 2 sırayı alan 6 takımın yanı sıra en iyi 2 grup 3'üncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Tur atlama ihtimali mucizelere bağlı olan Bodrum temsilcisi yedek ağırlıklı kadrosuyla mücadele ettiği kupada varlık gösteremedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor