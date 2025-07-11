Bodrum FK'dan ayrılan Bardhi Süper Lig'de kaldı

Bodrum FK'dan ayrılan Bardhi Süper Lig'de kaldı
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Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor, Bodrum FK forması giyen Enis Bardhi ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Süper Lig'den tek sezonluk maceranın ardından tekrar 1'inci Lig'e düşen Bodrum Futbol Kulübü'yle sözleşmesi biten Enis Bardhi, Türkiye'den ayrılmadı.

2 YILLIĞINA KONYASPOR'DA

Makedon orta saha Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'la 2 yıllık anlaşmaya vardı. Konyaspor, Bardhi'ye devre arası da teklif yapmış ancak oyuncu o dönem Bodrum FK'yı tercih etmişti.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Bodrum FK'ya geçen sezon devre arasında Trabzonspor'dan gelip sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon toplam 31 maçta 2 gol ve 4 asist sevinci yaşadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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