Bodrum FK'da Kaptan Celustka, Takımdan Ayrıldı

Bodrum FK'da Kaptan Celustka, Takımdan Ayrıldı
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Süper Lig'den düşen Bodrum FK'nın stoperi Ondrej Celustka, sözleşmesini tamamlayarak takımdan ayrıldı. Çek futbolcunun, kariyerine devam etmek için 3 farklı kulüpten teklif aldığı bildirildi.

SÜPER Lig'den düşen Bodrum FK'da iki sezondur forma giyen stoper Ondrej Celustka, yeşil-beyazlı kulüpten ayrıldı. Bodrum temsilcisinden yapılan açıklamada, "Sözleşme süresini tamamlayarak kulübümüze veda eden takım kaptanlarımızdan Ondrej Celustka'ya formamızı giydiği 2 sezon boyunca verdiği emekler için teşekkür ediyoruz. Kariyerinin kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Çek savunmacıya ülkesinden 3 kulübün talip olduğu ileri sürüldü. Çekya medyasında yer alan haberlere göre Celustka'a yeni sezon öncesi FC Slovacko, SK Artis Brno ve FC Zlin'in teklif sunduğu kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun kardeşi Tomas Celustka ile aynı kulüpte forma giymek istediği ve kendisiyle birlikte kardeşinin de transfer edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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