Bodrum FK, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik heyet yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top organizasyonlarına yönelik çalışmalar yaptı.

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, bütün planlarını play-off'ta final oynama ihtimali üzerine yaptıklarını belirtti.

Herkesi hazır hale getirmeye çalıştıklarını kaydeden Yılmaz, "Bütün planımız finale en hazır, kendine güveni en yüksek kadroyla iyi bir Bodrum olarak çıkmak. Tek hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

Sipay Bodrum FK ile Amed Sportif Faaliyetler 26 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Ali Ballı
