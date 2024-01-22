Bodrum Birlikspor U-16 ve U-14 yaş kategorilerinde şampiyon oldu

Bodrum Birlikspor, U-16 ve U-14 yaş kategorisinde şampiyonluğa ulaşarak tarih yazdı. Teknik yönetiminde tecrübeli isimlerin yer aldığı Bodrum Birlikspor'da, şampiyonluktan dolayı taraftarlar ve oyuncular büyük sevinç yaşadı.

Muğla'da amatör takımları arasında mücadele eden Bodrum Birlikspor, A Grubunda mücadele eden içerisinde geç yıldızların olduğu U-16 takımı, Pedasa FK'yı 6-2'lik farklı skorla mağlup ederek bitime 1 hafta kala 27 puanla şampiyon oldu. Altyapıya büyük önem veren Bodrum Birlikspor'un bir diğer şampiyonluğu ise B Grubunda mücadele eden U-14 takımından geldi. U-14 takımı son maçında Milas ekibi Güllük Hermiyas'ı 4-0 mağlup ederek ligde 31 puanla şampiyonluk yaşadı. Her iki yaş kategorisinde tarih yazan Bodrum Birlikspor'un U-14 şampiyonu takımında, Bora Acar 20 golle gol kralı olurken, Berk Berberoğlu ise 19 golle gol krallığında adını 2'inci sıraya yazdı.

Her iki yaş kategorisinde takımın teknik sorumluluğunu yıllarca Bodrumspor forması giymiş Ali Merdin üstlenirken, antrenörlüğü Mustafa Balcıoğlu ile Tanju Akar yapıyor. Öte yandan, takımın koordinatörlüğünü ise Halil Tay ve Çağrı Özdemir üstleniyor. - MUĞLA