Bodrum Birlikspor U-15 Futbol Takımı Türkiye Şampiyonası'na Katılma Hakkı Kazandı

Bodrum Birlikspor U-15 Futbol Takımı Türkiye Şampiyonası'na Katılma Hakkı Kazandı
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Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu U-15 Ligi A Grubu'nda mücadele eden Bodrum Birlikspor, yarı finalde Fethiyespor'u 1-0 yenerek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Genç futbolcular, başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor.

Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu U-15 Ligi A Grubu'nda mücadele eden Bodrum Birlikspor U-15 Futbol Takımı, yarı finalde Fethiyespor'u 1-0 mağlup ederek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Sezon boyunca gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Bodrum temsilcisi, Play-Off etabında da etkili oyununu sürdürdü. Ula Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmada Ortaca Esnafspor'u 2-0'lık net bir skorla geçen genç futbolcular, yarı finalde ise Fethiyespor'la karşı karşıya geldi. Mücadele boyunca üstün bir oyun sergileyen Bodrum Birlikspor, rakibini 1-0 mağlup ederek adını hem finale hem de Türkiye Şampiyonası'na yazdırdı.

Bodrum ekibi, elde ettiği bu başarıyla Muğla'yı Türkiye genelinde temsil etme gururunu yaşayacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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