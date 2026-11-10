BKT Avrupa Kupası D Grubu lideri Bahçeşehir Koleji yarın Lietkabelis'i ağırlayacak

BKT Avrupa Kupası D Grubu lideri Bahçeşehir Koleji yarın Lietkabelis'i ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
BKT Avrupa Kupası D Grubu 7. haftasında Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, yarın Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i konuk edecek. Bahçeşehir Koleji, 5 galibiyet ve 1 yenilgiyle grup lideri; Lietkabelis ise 3 galibiyet ve 3 yenilgiyle 5. sırada.
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu'nun 7. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
D Grubu'nda çıktığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, ilk sırada yer alıyor.
Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 3'ünü kaybeden Lietkabelis ise 8 takımın mücadele ettiği grupta 5. basamakta bulunuyor.
Kaynak: AA