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BKT Avrupa Kupası D Grubu lideri Bahçeşehir Koleji yarın Lietkabelis'i ağırlayacak

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BKT Avrupa Kupası D Grubu 7. haftasında Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, yarın Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i konuk edecek. Bahçeşehir Koleji, 5 galibiyet ve 1 yenilgiyle grup lideri; Lietkabelis ise 3 galibiyet ve 3 yenilgiyle 5. sırada.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu'nun 7. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

D Grubu'nda çıktığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, ilk sırada yer alıyor.

Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 3'ünü kaybeden Lietkabelis ise 8 takımın mücadele ettiği grupta 5. basamakta bulunuyor.

Kaynak: AA
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