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Bitti bu iş! Mario Balotelli adım adım Galatasaray'a

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Galatasaray, Adana Demirspor formasıyla gösterdiği performansla beğeni toplayan Mario Balotelli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan basınına göre, sarı kırmızılı ekip 4 milyon euro karşılığında bu transferde mutlu sona ulaştı.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, başkan Dursun Özbek yönetiminde transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör belli olduktan sonra transferde daha da gaza basacak olan sarı kırmızılılar yeni golcüsünü buldu.

MARİO BALOTELLİ GALATASARAY'A

Seriebnews'da yer alan habere göre; Galatasaray, Mario Balotelli transferinde mutlu sona ulaştı. Haberde, sarı kırmızılıların bu transferi 4 milyon euro karşılığında bitirdiği ve oyuncuyla görüşmelere başladığı aktarıldı.

Bitti bu iş! Mario Balotelli adım adım Galatasaray'a

SEZONA DAMGA VURDU

Mario Balotelli, bu sezon 33 maçta 19 gol 6 asistle ile oynadı. Takımdan ayrılması beklenen İtalyan golcünün 5 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor. Oyuncuya Serie A ve La Liga'dan da talipler olduğu öğrenildi.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Mario Balotelli Adana Demirpor Galatasaray Spor Haberler

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