Bitti bu iş! İkisinden biri Aslan olacak

Galatasaray kaleci arayışlarına da son verme peşinde. Sarı kırmızılıların listesinin ilk iki sırasında Manchester City'den Ederson ve Antwerp'ten Senne Lammens bulunuyor. İki futbolcu ile de görüşmelerini sürdüren Galatasaray transferi kısa sürede noktalamak istiyor.

EDERSON OLMAYABİLİR

Galatasaray'da Okan Buruk'un kaleye ilk tercihi Ederson olsa da Manchester City ile görüşmeler istenildiği gibi ilerlemiyor. İngiliz kulübü oyuncu için 25 milyon Euro bonservis bedeli isterken sarı kırmızılıların maksimim 15 milyon Euro verebileceği belirtildi.

YENİ ADAY: LAMMENS

Galatasaray'ın bir diğer alternatifi ise Antwerp'in 23 yaşındaki kalecisi Senne Lammens. Sarı kırmızılılarSenne Lammens için Manchester United ile transfer yarışına girdi. İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, United'ın teklifini geride bırakan bir rakam sundu. Sarı kırmızılıların bonuslarla birlikte 9 milyon euroluk bir teklif sunduğu öne sürüldü.