Bitti bu iş! İkisinden biri Aslan olacak

Bitti bu iş! İkisinden biri Aslan olacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, kaleci transferini kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyor. Sarı kırmızılıların listesinde Manchester City'den Ederson ve Antwerp'ten Senne Lammens bulunuyor. Ederson için Manchester City ile görüşmeler devam ederken, kulübün oyuncu için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği, Galatasaray'ın ise maksimum 15 milyon euro önerdiği belirtiliyor.

Galatasaray kaleci arayışlarına da son verme peşinde. Sarı kırmızılıların listesinin ilk iki sırasında Manchester City'den Ederson ve Antwerp'ten Senne Lammens bulunuyor. İki futbolcu ile de görüşmelerini sürdüren Galatasaray transferi kısa sürede noktalamak istiyor.

EDERSON OLMAYABİLİR

Galatasaray'da Okan Buruk'un kaleye ilk tercihi Ederson olsa da Manchester City ile görüşmeler istenildiği gibi ilerlemiyor. İngiliz kulübü oyuncu için 25 milyon Euro bonservis bedeli isterken sarı kırmızılıların maksimim 15 milyon Euro verebileceği belirtildi.

YENİ ADAY: LAMMENS

Galatasaray'ın bir diğer alternatifi ise Antwerp'in 23 yaşındaki kalecisi Senne Lammens. Sarı kırmızılılarSenne Lammens için Manchester United ile transfer yarışına girdi. İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, United'ın teklifini geride bırakan bir rakam sundu. Sarı kırmızılıların bonuslarla birlikte 9 milyon euroluk bir teklif sunduğu öne sürüldü.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi'nde kura zamanı! Galatasaray'ı kara kara düşündüren bir deplasman var

Galatasaray'ı kara kara düşündüren bir deplasman var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.