Bitlis Spor 1916, Ağrı Doğubeyazıt'ı 1-0 mağlup etti
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bitlis Spor 1916, Bitlis Eren Şehir Stadı'nda konuk ettiği Ağrı Doğubeyazıt ekibini 1-0 yenerek lige 3 puanla başladı. Maç boyunca etkili bir oyun sergileyen Bitlis ekibi, taraftarın desteğiyle galip gelmeyi başardı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bitlis Spor 1916, konuk ettiği Ağrı Doğubeyazıt ekibini 1-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Bitlis Eren Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada taraftarın desteğini arkasına alan Bitlis ekibi, maçın ilk dakikalarından itibaren üstün bir oyun sergiledi. Maça hızlı başlayan Bitlis Spor 1916, daha maçın ilk dakikalarında bulduğu golle öne geçti. Konuk ekip, beraberliği yakalamak için baskı kursa da sarı-siyahlıların savunması ve kalecisi gole izin vermedi.

Bu sonuçla Bitlis Spor 1916 lige 3 puanla başlarken, taraftarlar maç sonunda takımlarını uzun süre alkışladı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
