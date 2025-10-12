Bitlis Spor 1916, Ağrı Doğubeyazıt'ı 1-0 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bitlis Spor 1916, konuk ettiği Ağrı Doğubeyazıt ekibini 1-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Bitlis Eren Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada taraftarın desteğini arkasına alan Bitlis ekibi, maçın ilk dakikalarından itibaren üstün bir oyun sergiledi. Maça hızlı başlayan Bitlis Spor 1916, daha maçın ilk dakikalarında bulduğu golle öne geçti. Konuk ekip, beraberliği yakalamak için baskı kursa da sarı-siyahlıların savunması ve kalecisi gole izin vermedi.

Bu sonuçla Bitlis Spor 1916 lige 3 puanla başlarken, taraftarlar maç sonunda takımlarını uzun süre alkışladı. - BİTLİS