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Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun kızı Ayşe Ada Müftüoğlu Polonya'da teniste şampiyon oldu

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Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun kızı Ayşe Ada Müftüoğlu, Polonya'da düzenlenen tenis turnuvasında şampiyon oldu. Ayşe Ada Müftüoğlu, finalde Polonyalı rakibini mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun kızı Ayşe Ada Müftüoğlu (11), Fransa'dan sonra Polonya'da da teniste şampiyon oldu.

Polonya'nın Poznan kentinde Pobiedziski Klub Tenisowy'da düzenlenen WTK Skrzaly Uluslararası Tenis Turnuvasında kızlar U-12 kategorisi finalinde Ayşe Ada Müftüoğlu, Polonyalı rakibi Hanne Radke'yi 6-2 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Müsabaka çok rüzgarlı bir havada, adeta kum fırtınası şeklinde geçti.

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da kızı olan Ayşe Ada Müftüoğlu, amacının uluslararası arenada yeni madalyalar kazanmak olduğunu söyledi.

Genç yaşında üst üste şampiyonluklara imza atan Ayşe Ada'nın, ilerleyen yıllarda teniste adını sıklıkla duyuracağı konuşuluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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