Bir zamanlar Süper Lig'i sallıyordu! Mustafa Pektemek'in yeni takımı şaşırttı

Futbolculuk kariyerinin bir döneminde Gençlerbirliği ve Beşiktaş formalarıyla lige damga vuran 37 yaşındaki Mustafa Pektemek'in yeni takımı belli oldu.

2. LİG'DE MÜCADELE EDECEK

Geride bıraktığımız sezon 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'da forma giyen Mustafa Pektemek'in yeni sezondaki durağı Güzide Gebzespor oldu. 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu Kocaeli ekibine imza attı.

KARİYERİ VE RAKAMLARI

Sakaryaspor altyapısından yetişen Mustafa Pektemek sırasıyla Sarıyer, Gençlerbirliği, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Kasımpaşa, Alanyaspor, Kayserispor, Eyüpspor, Esenler Erok, Sakaryaspor ve Pendikspor'da forma giydi. Profesyonel anlamda 488 kez forma giyen tecrübeli futbolcu 98 gole imza attı.