Bir zamanlar Süper Lig'i sallıyordu! Mustafa Pektemek'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanlar Süper Lig'i sallıyordu! Mustafa Pektemek'in yeni takımı şaşırttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2. Lig takımlarından Güzide Gebzespor, bir döneme Süper Lig'de attığı gollerle damga vuran 37 yaşındaki Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı.

Futbolculuk kariyerinin bir döneminde Gençlerbirliği ve Beşiktaş formalarıyla lige damga vuran 37 yaşındaki Mustafa Pektemek'in yeni takımı belli oldu.

2. LİG'DE MÜCADELE EDECEK

Geride bıraktığımız sezon 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'da forma giyen Mustafa Pektemek'in yeni sezondaki durağı Güzide Gebzespor oldu. 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu Kocaeli ekibine imza attı.

KARİYERİ VE RAKAMLARI

Sakaryaspor altyapısından yetişen Mustafa Pektemek sırasıyla Sarıyer, Gençlerbirliği, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Kasımpaşa, Alanyaspor, Kayserispor, Eyüpspor, Esenler Erok, Sakaryaspor ve Pendikspor'da forma giydi. Profesyonel anlamda 488 kez forma giyen tecrübeli futbolcu 98 gole imza attı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok

Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.