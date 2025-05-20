Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket

Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket
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Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket
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44 yaşında futbol hayatına devam eden Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Guiza, İspanya'nın alt lig takımlarından UD Rotena formasıyla gole giderken rakip kalecinin sakatlandığını görünce oyunu durdurdu. Deneyimli ismin bu hareketi alkış aldı.

Bir döneme damga vuran golcü isim Dani Guiza, yıllara meydan okumaya devam ediyor. 44 yaşında hala sahalarda olan eski Fenerbahçeli yıldız, İspanya'nın alt lig takımlarından UD Rotena formasıyla hem futbolu hem de karakteriyle gündem oldu.

BOŞ KALEYE GOL ATMADI

Son oynanan maçta Guiza, gole giderken rakip kalecinin sakatlandığını fark etti. Saha içinde herkesin golü beklediği o anda Guiza, topu durdurarak oyunu kesti. Kalecinin yerde kaldığını gören tecrübeli oyuncu, pozisyonu değerlendirmek yerine insanlığı seçti. Bu hareketiyle sadece rakip oyuncuların değil, taraftarların da takdirini kazandı.

HERKES ALKIŞLADI

Tribünler tarafından uzun süre alkışlanan Guiza'nın bu davranışı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Futbolseverler, "Fair-play böyle olur", "Yıllar geçse de Guiza'nın kalitesi değişmiyor" yorumlarıyla bu örnek davranışı övdü.

Profesyonel kariyerinde Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulüpte forma giyen Dani Guiza, sadece attığı gollerle değil, saha dışındaki duruşuyla da gönüllerde iz bırakmaya devam ediyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYunus İpek:

Atamazdı zaten ??

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