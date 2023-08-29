Bir döneme damga vurmuştu! Eden Hazard futbolu bırakıyor

Transfer döneminin sona yaklaşmasına rağmen kendisine bir kulüp bulamayan Eden Hazard futbolu bırakmaya karar verdi. Serbest oyuncu konumuna düşen ve ismi Türk kulüpleriyle de anılan 32 yaşındaki Belçikalı oyuncu, kendisini heyecanlandıran bir kulüp bulamadığı için futbolu bırakma kararı aldı.

Transfer döneminde kendisine kulüp bulamayan Eden Hazard futbolu bırakmaya hazırlanıyor. Serbest oyuncu konumuna düşen ve zaman zaman adı Türk kulüpleriyle de anılan Belçikalı geleceği hakkındaki kararını verdi. 32 yaşındaki Hazard futbolu bırakmaya hazırlanıyor.

FUTBOLU BIRAKIYOR

FootMercato'nun haberine göre, transfer döneminin başlamasıyla beraber Belçika, Suudi Arabistan ve Türk kulüpleriyle de adı anılan Eden Hazard kendisini heyecanlandıran bir kulüp bulamadığı için futbolu bırakma kararı aldığı iddia edildi.

BU KARARI ESKİ FORMUNDAN UZAK KALDIĞI İÇİN VERDİ

Real Madrid'e transfer olduğundan beri 92 resmi maç kaçıran Eden Hazard'ın emeklilik kararını vermesindeki en önemli sebeplerinden birisi de eski performansına ulaşamayacağını düşündüğü için olduğu da söylendi.

KARİYERİ

32 yaşındaki yıldız, kariyeri boyunca toplamda 623 resmi maça çıkarken söz konusu mücadelelerde 167 gol ve 157 asist kaydetti.