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Bir dönem kapanıyor mu? Galatasaray'da Muslera için karar verildi

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Galatasaray, Muslera'nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatıyor. Sarı-kırmızılıların, Uruguaylı eldivenle 1 yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fernando Muslera, Galatasaray ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. 36 yaşındaki eldiven, sarı-kırmızılılarla olan serüvenini 1 yıl daha uzatabilir.

2024 YILINDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Galatasaray'ın her şampiyonlukta performansıyla başı çeken Fernando Muslera'yı bırakmaya niyeti yok. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin 2024 yılında bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor.

465 MAÇA ÇIKTI

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde 465 maça çıktı. 35 yaşındaki kaleci bu karşılaşmalarda kalesinde 494 gol görürken 167 maçta da gole izin vermedi.

Bir dönem kapanıyor mu? Galatasaray'da Muslera için karar verildi

Kaynak: Haberler.com / Spor

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