Haberler

Bir devrin sonu: NBA efsanelerinden Chris Paul, 40 yaşında emekli oldu

Bir devrin sonu: NBA efsanelerinden Chris Paul, 40 yaşında emekli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Toronto Raptors tarafından serbest bırakılan Chris Paul, 21 yıllık basketbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

  • NBA oyuncusu Chris Paul 40 yaşında basketbol kariyerini sonlandırdı.
  • Chris Paul 12 kez NBA All-Star seçildi ve 2006 yılında Yılın Çaylak Oyuncusu ödülünü kazandı.
  • Chris Paul NBA tarihinde asist ve top çalma kategorilerinde ikinci sırada yer alıyor.

Amerikan Basketbol Ligi ( Nba ) efsanelerinden Chris Paul, Toronto Raptors tarafından serbest bırakılmasının ardından 40 yaşında parkelere veda ettiğini duyurdu.

CHRIS PAUL PARKELERE VEDA ETTİ

ABD'li yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşte bu kadar. 21 yılın ardından basketbola veda ediyorum." ifadelerini kullandı.

KARİYERİNDEKİ BAŞARILAR

Chris Paul, NBA tarihinin en büyük oyun kurucularından biri olarak kabul edilirken 12 kez NBA All-Star seçilmiş ve 2006 yılında ise "Yılın Çaylak Oyuncusu" ödülünü kazanmıştı.

ASİST VE TOP ÇALMA KATEGORİLERİNDE İKİNCİ

Paul, NBA tarihinde hem asist (12 bin 552) hem de top çalma (2 bin 728) kategorilerinde ikinci sırada bulunuyor.???????

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Türkiye'den havalanan uçakta ortalık savaş alanına döndü

Türkiye'den havalanan uçakta ortalık savaş alanına döndü
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Singo'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Maç sonu taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi
Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor

Su krizi hizmet sektörünü vurdu! Oteller müşteri kabul etmiyor