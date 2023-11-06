Borussia Dortmund maçının ardından Bayern Münih takım otobüsü, teknik direktör Thomas Tuchel olmadan hareket etti. Otobüs şoförü durumu fark ederek geri döndü ve Tuchel otobüse bindi. Bu ilginç olay, Alman basınında geniş yer buldu.

Bir de Alman disiplini derler! Bayern Münih otobüsü, Tuchel'i unuttu

Alman devi Bayern Münih takım otobüsü, Borussia Dortmund ile deplasmanda oynanan maçın ardından teknik direktör Thomas Tuchel'i unuttu. Durumu fark eden şoför, geri döndü ve Alman teknik adam otobüse bindi.

TUCHEL'İ UNUTTULAR

Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih takım otobüsünün maçın ardından teknik direktör Thomas Tuchel olmadan hareket ettiği kaydedildi.

GERİ DÖNÜP ALDILAR

Otobüs şoförünün, Tuchel'in yokluğunu hemen fark ettiği ve geriye döndüğü aktarıldı. Alman teknik adam, biraz geç de olsa otobüse bindiği belirtildi.