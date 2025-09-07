Bioderma Pro Beach Tour Mersin Etabı Tamamlandı
Türkiye Voleybol Federasyonu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda erkeklerde İranlı takım, kadınlarda ise Ukraynalı takım şampiyon oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Bioderma Pro Beach Tour Mersin etabı tamamlandı.
Erdemli ilçesindeki Kızkalesi Plajı'nda gerçekleşen organizasyona, kadınlar ve erkeklerde 26 takım katıldı.
Sporcuların elemelerde ter döktüğü ana tablo karşılaşmalarının ardından final müsabakaları oynandı.
Erkeklerde İranlı Alireza Aghajani Ghasab ve Abbas Pourasgari ikilisi şampiyon oldu.
Kadınlarda Ukraynalı Kseniia Mazur ve Anna Kalchenko'dan oluşan takım birincilik kürsüsüne çıktı.
Müsabakalar sonrası dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor