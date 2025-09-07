Haberler

Bioderma Pro Beach Tour Mersin Etabı Tamamlandı

Bioderma Pro Beach Tour Mersin Etabı Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda erkeklerde İranlı takım, kadınlarda ise Ukraynalı takım şampiyon oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Bioderma Pro Beach Tour Mersin etabı tamamlandı.

Erdemli ilçesindeki Kızkalesi Plajı'nda gerçekleşen organizasyona, kadınlar ve erkeklerde 26 takım katıldı.

Sporcuların elemelerde ter döktüğü ana tablo karşılaşmalarının ardından final müsabakaları oynandı.

Erkeklerde İranlı Alireza Aghajani Ghasab ve Abbas Pourasgari ikilisi şampiyon oldu.

Kadınlarda Ukraynalı Kseniia Mazur ve Anna Kalchenko'dan oluşan takım birincilik kürsüsüne çıktı.

Müsabakalar sonrası dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! İsim verdi

Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! Bu kez isim verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalabalık grup CHP binasına girmek istedi, gençler son anda engelledi

Kalabalık grup soluğu il binasında aldı, gençler son anda engel oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.