Bioderma Pro Beach Tour İsim Sponsoru Oldu

Bioderma plaj voleybolu turnuvası Pro Beach Tour'un isim sponsoru oldu.

Fransız dermokozmetik markası Bioderma, Türk voleyboluna olan desteğine bir yenisini daha ekledi. 2021 yılında 'Cildiniz Bize File Size Emanet' sloganıyla Türkiye Voleybol Federasyonu ile iş birliği yaparak Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri'nin resmi sponsoru olan kurum, Türk voleyboluna olan desteğine bir yenisini daha ekledi. Türkiye'de sporun destekçisi dermokozmetik markası, plaj voleybolu turnuvası Pro Beach Tour'un isim sponsoru oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu ile imzalanan antlaşma ile birlikte 1 yıl boyunca turnuva "Bioderma Pro Beach Tour" adıyla düzenlenecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ anlaşmayla ilgili şunları söyledi:

"2021 yılından bu yana Voleybol Milli Takımlar resmi sponsoru olan Bioderma ile olan iş birliğimizi bir üst seviyeye taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen plaj voleybolu turnuvası Pro Beach Tour'un adı artık Bioderma Pro Beach Tour olacak. NAOS Batı Avrupa Bölge Direktörü ve NAOS Türkiye Ülke Müdürü Bayram Kaymak başta olmak üzere tüm NAOS ailesine plaj voleyboluna verdikleri destek için teşekkür ediyorum.

NAOS Batı Avrupa Bölge Direktörü ve NAOS Türkiye Ülke Müdürü Bayram Kaymak ise sponsorlukla ilgili şunları aktardı:

"Türkiye'de sporu desteklemek için çalışmalara başladığımızda gerçekten çok heyecanlanmıştık. Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri'ni desteklemek, Türkiye'yi ileriye taşıyacak genç ve başarılı oyuncuların yanında olarak bu büyük heyecanın bir parçası olmak bizim için tarif edilemez bir duygu. Şimdi anlaşmamıza bir yenisini daha ekliyoruz, plaj voleybolu turnuvası "Pro Beach Tour'un" isim sponsoru oluyoruz. Hep beraber plaj voleybolunda da başarılar elde etmek için çalışacağız. Sporun her alanında gelecek vaad eden ve başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcularımızın yanında olacağız." - İSTANBUL