Bingöl haberi: Genç sporcudan dünya üçüncülüğü başarısı

Bitlisli Milli Sporcu Özlem Melek Korkmaz, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde gerçekleştirilen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonasında dünya üçüncüsü oldu.

Daha öncesinde Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen 'Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonasında birincilik elde ederek kentte şampiyonluk gururu yaşatan Milli Sporcu Özlem Melek Korkmaz, bu kez de milli bir başarıya imza attı. Milli takımla birlikte ülkemizi temsilen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonasına katılarak kadınlar 45 kilo kategorisinde dünya üçüncülü elde ederek bronz madalya kazandı. Üst üste elde ettiği başarılarla hem ülkemize hem de Bitlis'e başarı gururları yaşatan genç sporcunun yeni hedefleri ise dünya ve Avrupa şampiyonluğu.

Şampiyona sonrası Bitlis'in Tatvan ilçesine dönen genç sporcu, sevincini Türkiye Muaythai Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Bilal Adabağ ile paylaştı. Genç sporcuyu Antrenörü Ömer Uğur ve Milli Sporcu Mehmet Yalçın ile birlikte Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasındaki makamında ağırlayan Bilal Adabağ, genç sporcuya yaşattığı gurur ve elde ettiği başarılardan ötürü tebrik ve başarı dileklerini iletti.

Elde ettiği başarıdan ötürü genç sporcuyu ödüllendiren Adabağ, başarıdaki katkılarından dolayı da Antrenörü Ömer Uğur'a teşekkürlerini iletti. Sporcuların elde ettiği her başarıda bir kez daha gururlandıklarını belirten Milli Takım Antrenörü Ömer Uğur, sağlanan destek ve katkılarla bu başarıların arttığına dikkat çekerek, başarıda katkısı bulunan herkese teşekkürleri iletti.

Elde ettiği başarıdan ötürü mutlu olduğunu ifade eden Milli Sporcu Özlem Melek Korkmaz da, yeni hedefinin dünya ve Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirtti. Ara vermeden hazırlık çalışmalarına başlayacağını kaydeden Korkmaz, "Bu yıl Türkiye şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü gibi birçok başarılar elde ettim. Hedefim dünya ve Avrupa şampiyonluklarıydı ama bu nasip olmadı. İnşallah daha çok çalışarak önümüzdeki yıl bu hedeflerime ulaşmak istiyorum. Buna olan inancım da tam. Bu vesile ile Antrenörüm Ömer Uğur hocamız başta olmak üzere bu başarıları elde etmemde katkısı bulunan herkese çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BİTLİS