Bingöl Kiğı'da Masa Tenisi Turnuvası Başladı

Kiğı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvası başladı. Turnuvaya katılan Kaymakam Hüseyin Çamkerten, ilk servisi atarak organizasyonun açılışını gerçekleştirdi. Sporcularla bir araya gelen Kaymakam Çamkerten, katılımcılara başarı dileklerini ileterek sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Turnuvanın, gençlerin sosyal ve sportif gelişimine katkı sağlaması hedeflenirken, organizasyona katılan sporcular heyecan dolu anlar yaşadı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı