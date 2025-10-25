Haberler

Bingöl'de 'Çocuklarımız Formasız Kalmasın' Kampanyası: 750 Öğrenciye Forma Dağıtıldı

Bingöl'de 'Çocuklarımız Formasız Kalmasın' Kampanyası: 750 Öğrenciye Forma Dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de 12 Bingölspor'un başlattığı 'Çocuklarımız Formasız Kalmasın' kampanyası ile maddi durumu yetersiz 750 öğrenciye lisanslı forma ve spor malzemeleri hediye edildi. Ayrıca kampanya kapsamında 90 öğretmene de forma verildi.

Bingöl'de başlatılan 'Çocuklarımız Formasız Kalmasın' kampanyası kapsamında 750 öğrenciye forma hediye edildi.

12 Bingöl spor tarafından başlatılan 'Çocuklarımız Formasız Kalmasın' kampanyası kapsamında, Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği maddi durumu olmayan öğrencilere 750 lisanslı 12 Bingöl spor forması ve çeşitli spor malzemeleri dağıtıldı. Binyad Derneği'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen kampanyada, öğrencilerin yanı sıra 90 öğretmene de forma hediye edildi. Sosyal sorumluluk bilinciyle yürütülen etkinlikte, çocukların spora teşvik edilmesi ve takım ruhunun güçlendirilmesi amaçlandı.

Forma dağıtımının ardından öğrenciler, 12 Bingölspor'un evinde Mazıdağı Fosfat Spor ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izleme fırsatı buldu. Renkli anlara sahne olan etkinlikte, öğrencilerin takımlarına olan coşkulu desteği dikkat çekti.

Kulüp yöneticileri, kampanyanın amacının çocukların spora ilgisini artırmak ve kentteki dayanışma ruhunu güçlendirmek olduğunu belirterek, destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.