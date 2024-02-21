Bilecikli Sporcu Hayriye Nur Arı Türkiye İkincisi Oldu

Bilecikli sporcu Hayriye Nur Arı, üç adım atlama branşında Türkiye ikincisi oldu.

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen Turkcell Türkiye Büyükler Ferdi Salon Atletizm Şampiyonası, 142 kadın, 316 erkek olmak üzere toplam 458 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Bilecik'i temsil eden Hayriye Nur Arı üç adım atlama branşında 12.95 metre atlayarak Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Hayriye Nur Arı ve Antrenörü Mert Moralı'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK