Bilecikli judocu milli takıma davet edildi

Bilecikli judo sporcusu Haticenur Göktaş, A Milli Judo Takımı'na davet edildi.

Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası'nda 78 kilogram kategorisinde elde ettiği 5'incilik derecesiyle A Milli Judo Takımı kadrosuna davet edilen Bilecikli sporcu Haticenur Göktaş, 1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla mücadele edecek. Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu olan Göktaş, şampiyonada hem Türkiye'yi hem de memleketi Bilecik'i temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle A Milli Takım'a davet edilen sporcumuz Haticenur Göktaş'ı tebrik ediyorum. Balkan Şampiyonası'nda ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Kendisine başarılar diliyor, milli forma altında önemli dereceler elde edeceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı