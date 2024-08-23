Bilecikli güreşçi Kudret Can Gezer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nu ziyaret etti

Bilecikli güreşçi Kudret Can Gezer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Osmaneli ilçesinde düzenlenen Oğulpaşa Karakucak Güreş Müsabakasında 3'üncü olan Kudret Can Gezer, madalyasını alarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nu ziyaret etti. Azimli çalışmalarına devam eden Kudret Can Gezer'e İl Müdürü İlkay Türkoğlu hediyesini takdim etti.

İlkay Türkoğlu ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Başarıların daim, ömrün uzun olsun. Oğulpaşa Şenlikleri Güreş Müsabakalarında gençler kategorisinde 3'üncü olarak müsabakayı tamamlayan evladımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK