Bilecikli boks sporcularından Türkiye derecesi

Bilecikli boks sporcuları Türkiye derecesi elde etti.

Diyarbakır'da düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Gençler A-B Türkiye Şampiyonası'nda Bilecikli boks sporcuları önemli başarılara imza attı. Gençler A kategorisi 81 kilogramda mücadele eden Doruk Yılmaz Türkiye üçüncüsü olurken, 48 kilogramda ringe çıkan Yasin Halit ise Türkiye şampiyonu oldu. Elde ettikleri derecelerle kentin gururu olan sporcular, antrenörleri Burak Buğday ile birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette sporcularla yakından ilgilenen İl Müdürü Demir, "Sporcularımız Doruk Yılmaz ve Yasin Halit'i ile antrenörümüz Burak Buğday'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı