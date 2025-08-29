Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Sayın Faik Oktay Sözer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sözer ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ve şube müdürlerinden il genelinde yürütülen çalışmalara, yatırımlara ve projelere ilişkin bilgi aldı.

Yapılan sunumda, il genelinde 34 tesis ve yurdun hizmet verdiği, yıl boyunca 4 bin 218 öğrencinin yurtlarda konakladığı, spor faaliyetleri kapsamında 25 bin 764 lisanslı sporcu ve 2 bin 251 faal sporcunun bulunduğu, 2024-2025 eğitim döneminde 2 bin 481 öğrenciye yetenek taraması yapıldığı, 2023-2024 tarama sonuçlarına göre başarılı olan 363 öğrencinin ise yetenekli oldukları branşlara yönlendirildiği belirtildi.

"Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi kapsamında 2025 yılı içinde 3 bin 700 çocuğa yüzme öğretildiği, hedefin ise 4 bin 500 çocuk olduğu aktarıldı. Uluslararası müsabakalarda 5 branşta 10 derece elde edildiği, 5 branşta 16 milli sporcu yetiştirildiği bildirildi.

Gençlik merkezlerinde yıl boyunca 38 bin 739 gence ulaşılarak 4 bin 803 faaliyet gerçekleştirildiği, ayrıca 800 gencin katılımıyla 38 kamp düzenlendiği ifade edildi. Bununla birlikte yıl içerisinde Bozüyük, Söğüt ve Gölpazarı Gençlik Merkezleri, Pazaryeri Spor Salonu ile Pazaryeri ve Gölpazarı Yarı Olimpik Yüzme Havuzlarının tamamlanarak hizmete açıldığı kaydedildi.

Ayrıca tesislerde 5 milyon 900 bin lira maliyetle 30'un üzerinde bakım ve onarım çalışması yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Sözer, gençlerin gelişimine katkı sunan her çalışmanın önemine dikkati çekerek, sporun ve sporcunun yanında olmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.