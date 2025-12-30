Haberler

Yıldız Kız Basketbol Müsabakaları Bilecik'te sürüyor

Yıldız Kız Basketbol Müsabakaları Bilecik'te sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldız Kız Basketbol Müsabakaları, genç sporcuların fair-play ruhuyla mücadele ettiği etkinliklerde büyük ilgi görüyor. İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuların başarı hedefinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldız Kız Basketbol Müsabakaları devam ediyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hem sporda hem de okulda başarıyı hedefleyen genç sporcuların mücadele ettiği müsabakalar, izleyenlerden büyük ilgi görüyor. Organizasyonda fair-play ruhu ön planda tutulurken, sporcular sahada sergiledikleri performansla takdir topluyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Hem sporda hem okulda başarı hedefiyle mücadele eden sporcularımızı görmek bizleri mutlu ediyor. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, öğretmenlerimize ve okullarımıza teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı! Neredeyse ceviz büyüklüğünde

Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı
3 şehit verdiğimiz operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı
Hamas resmen duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu

Ebu Ubeyde şehit oldu! Dünya yüzünü ilk kez gördü
Trump'tan 'Türkiye ile İsrail arasında çatışma yaşanır mı?' sorusuna net yanıt

Trump'a soruldu: Türkiye ile İsrail arasında çatışma yaşanır mı?
Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı! Neredeyse ceviz büyüklüğünde

Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı
Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

CHP'nin tecrübeli ismi siyaseti bıraktı
Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki polemik büyüyor

Tansiyon yükseldi! Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasında polemik