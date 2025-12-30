Yıldız Kız Basketbol Müsabakaları Bilecik'te sürüyor

Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldız Kız Basketbol Müsabakaları devam ediyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hem sporda hem de okulda başarıyı hedefleyen genç sporcuların mücadele ettiği müsabakalar, izleyenlerden büyük ilgi görüyor. Organizasyonda fair-play ruhu ön planda tutulurken, sporcular sahada sergiledikleri performansla takdir topluyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Hem sporda hem okulda başarı hedefiyle mücadele eden sporcularımızı görmek bizleri mutlu ediyor. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, öğretmenlerimize ve okullarımıza teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK