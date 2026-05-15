Bilecik'te bisiklet turu düzenlendi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bisikletliler Derneği işbirliğinde düzenlenen bisiklet turu, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 bisikletlinin katıldığı turda, bisiklet kullanımının artırılması ve çevre bilinci vurgulandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde "Gençliğin için pedalla" temalı bisiklet turu gerçekleştirildi.

Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinleri kapsamında bisiklet kullanımının artması ve çevrenin korunması yönünde farkındalığın oluşturulması amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan bisiklet turu, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde tamamladı.

Bisiklet turuna, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz ve yaklaşık 40 bisikletli katıldı.

Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Yavuz, AA muhabirine, amaçlarının gençleri spor ve bisiklet kullanmaya yönlendirmek, bisiklet kullanımının artmasına yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Dernek olarak düzenli olarak bisiklet turları düzenlediklerini ifade eden Yavuz, "Bisiklet, her birey için sağlıklı, çevreci, ekonomik ve turizm aracı. Bisiklet kullanımının artması için okullarımızda trafik kuralları ve bisiklet kültürü eğitimleri veriyoruz. Gençlerin bisiklet kullanıma ilgisi gün geçtikçe artıyor." dedi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
