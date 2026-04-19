Bilecik'te 18'inci Geleneksel Türk Kalp Vakfı Bisiklet Gezisi yapıldı

Bilecik'te, bu yıl 18'incisi düzenlenen Geleneksel Türk Kalp Vakfı Bisiklet Gezisi gerçekleştirildi.

Bisikletliler Derneği İl Temsilciliğince organize edilen, Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi önünden başlayan gezide 30 bisikletli, Ertuğrulgazi Mahallesi ile Bilecik Şehir Ormanı'nda turlayıp kalp sağlığına dikkati çekti.

Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz, AA muhabirine, organizasyonun "Ben senin için 7/24 çalışıyorum. Sen kalbin için ne yapıyorsun?" sloganıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Bisiklet sürmenin kalp sağlığına faydalı olduğunu vurgulayan Yavuz, "Hem efor sarf ediyoruz hem de kalori harcamış oluyoruz. Ayrıca bacak kaslarımızı da çalıştırıyor. Bunu zaten doktorlar tavsiye ediyor." dedi.

Katılımcılardan Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Dr. Pınar Kula Hatipoğlu da kalp sağlığının korunmasında fiziksel aktivitenin önemine işaret etti.

Şehir içi ulaşımda bisiklet kullanılmasını tavsiye eden Hatipoğlu, "Bisiklete binmek, kalp sağlığı için oldukça faydalı. Biz de hem çocuklarımıza örnek olmak hem de fiziksel aktiviteyi yaygınlaştırmak için bugün pedallayacağız." ifadesini kullandı.