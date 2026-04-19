Bilecik'te 18'inci Geleneksel Türk Kalp Vakfı Bisiklet Gezisi yapıldı

Bilecik'te bu yıl 18'incisi düzenlenen Geleneksel Türk Kalp Vakfı Bisiklet Gezisi, katılımcıların kalp sağlığına dikkat çekmesi amacıyla gerçekleştirildi. Bisikletliler Derneği tarafından organize edilen etkinliğe 30 bisikletli katılarak, şehir ormanında tur attı.

Bilecik'te, bu yıl 18'incisi düzenlenen Geleneksel Türk Kalp Vakfı Bisiklet Gezisi gerçekleştirildi.

Bisikletliler Derneği İl Temsilciliğince organize edilen, Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi önünden başlayan gezide 30 bisikletli, Ertuğrulgazi Mahallesi ile Bilecik Şehir Ormanı'nda turlayıp kalp sağlığına dikkati çekti.

Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz, AA muhabirine, organizasyonun "Ben senin için 7/24 çalışıyorum. Sen kalbin için ne yapıyorsun?" sloganıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Bisiklet sürmenin kalp sağlığına faydalı olduğunu vurgulayan Yavuz, "Hem efor sarf ediyoruz hem de kalori harcamış oluyoruz. Ayrıca bacak kaslarımızı da çalıştırıyor. Bunu zaten doktorlar tavsiye ediyor." dedi.

Katılımcılardan Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Dr. Pınar Kula Hatipoğlu da kalp sağlığının korunmasında fiziksel aktivitenin önemine işaret etti.

Şehir içi ulaşımda bisiklet kullanılmasını tavsiye eden Hatipoğlu, "Bisiklete binmek, kalp sağlığı için oldukça faydalı. Biz de hem çocuklarımıza örnek olmak hem de fiziksel aktiviteyi yaygınlaştırmak için bugün pedallayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu

Kapanış törenine damga vuran tepki: İslam karşıtı ittifak kurdular
Taciz anı kamerada! Kitabın üzerine gizlediği telefonla kayda aldı

İnfial yaratan olay kamerada
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yüzlercesini yan yana dizdiler
Tedesco'nun kader maçı! Kazanamazsa ''güle güle'' denilecek

Görevde kalmak için tek bir şansı var! Olmazsa ''güle güle'' denilecek
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu

Kapanış törenine damga vuran tepki: İslam karşıtı ittifak kurdular
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti

Dünyayı alarm durumuna geçiren adım
Dev hamburger zincirine kayyum atandı

Dev hamburger zincirine kayyum atandı! Şubeler tek tek kapanıyor