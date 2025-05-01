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Bilecik'te Amatör Lig Maçı Sonrası Koltuklar Kırıldı

Bilecik'te Amatör Lig Maçı Sonrası Koltuklar Kırıldı
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Bilecik 1. Amatör Lig'de Söğütspor'un şampiyonluğuyla sonuçlanan maç sonrası, bazı seyirciler stadyumda zarar vererek 100'e yakın koltuğu kırdı ve yedek kulübelerine hasar verdi.

Bilecik'te geçtiğimiz gün onanan ve 1. Amatör Lig şampiyonun belli olduğu maç sonrası acı bilanço ortaya çıktı.

Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonunun belli olacağı play-off maçında geçtiğimiz gün Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda Osmanelispor ile Söğütspor karşı karşıya geldi. 2 takım taraftarının kendine ayrılan bölümleri hınca hınç doldurduğu maça il protokolü de büyük ilgi gösterdi. Maçı 1-0 kazanan Söğütspor, Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonu olurken, 11 Mayıs'ta Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Vitraspor ile play-aut maçına çıkacak. Bu maçı kazanan takım, 2025-2026 futbol sezonunda Bilecik'i Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek.

Maç sonrası acı bilanço ortaya çıktı

Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda oynan maç sonrası bazı kendini bilmez seyirciler onlarca koltuğu kırarken, tribünlerde büyük hasar meydana geldi. Yedek kulübeleri tribünden atılan yabancı maddeler sonrası büyük hasarlar meydana gelirken, 100'e yakın koltuğun kırıldığı tespit edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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