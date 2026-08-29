Bilecik'te Zafer Bayramı Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvası, oynanan final müsabakasıyla tamamlandı.

Turnuvanın son karşılaşmasında Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakayı Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu 3-2 kazanarak turnuvayı galibiyetle tamamladı. Karşılaşmayı Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de takip etti. Müsabakanın ardından dereceye giren takımlara ödülleri Demir tarafından takdim edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, turnuvaya katılan kurumlara ve müsabakalarda görev yapan hakemlere teşekkür ederek, "Turnuvaya katılım sağlayan tüm kurumlarımıza ve müsabakalarda görev alan hakemlerimize teşekkür ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ruhuna yakışır şekilde güzel ve centilmence müsabakalar izledik. Tüm takımlarımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı