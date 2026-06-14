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Bilecik'te 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu yapıldı

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Bilecik'te düzenlenen 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nda 80 bisikletli, 2,5 kilometre pedal çevirerek sağlıklı yaşam ve bağımlılıklarla mücadeleye dikkat çekti.

Bilecik'te 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyetince 81 ilde organize edilen etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 80 bisikletli, kenti turlayarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önüne kadar 2,5 kilometre pedal çevirdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, gazetecilere, kurum olarak 106 yıldır bağımlılıklarla mücadele ettiklerini söyledi.

Organizasyonla toplumda sağlıklı bireylerin yer almasını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Tekelioğlu, "Ayrıca sportif faaliyetlerimizi ön planda tutmak istiyoruz. İnşallah gençlerimiz ve çocuklarımız için hayırlı olur." dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Hakan Yavuz da güzel bir organizasyona imza atıldığını dile getirdi.

Etkinliğe her yaştan katılımın olduğunu belirten Yavuz, "Herkese bisiklet alışkanlığı ve buna yönelik farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz. Katılımcılara teşekkür ederiz." diye konuştu.

Organizasyon, hediye çekilişiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
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