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Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü ligde 3’te 3 yaptı

Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü ligde 3’te 3 yaptı
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U15 Kızlar Gelişim Ligi üçüncü haftasında Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü deplasmanda farklı kazanarak, 3’te 3 yaptı.

U15 Kızlar Gelişim Ligi üçüncü haftasında Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü deplasmanda farklı kazanarak, 3'te 3 yaptı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Atıcılar 1 Nolu Sentetik Çim sahada oynana U15 Kızlar Gelişim 10. Grup üçüncü hafta müsabakasında Nilüfer Beşevler Gençlik ve Spor kendi evinde Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü'nü konuk etti. Maça iyi başlayan konuk ekip Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü maçın 12 ve 24'üncü dakikasında Alya Çakmak'ın golleriyle durumu bir anda 2-0'a getirdi. Maçın 35'inci dakikasında Damla Demir durumu 3-0'a getiren golü kaydederken, bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısına ada atak bir futbolla başlayan Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü, maçın 65'inci dakikasında Beyza Çetinkaya, 78'inci dakikasında Dilanur Diyar ve 85'inci dakikasında Buse Yanık'ın golleriyle maçı 6-0 kazandı. Bu galibiyet sonrası Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü ligde 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkardı.

Ligin 4'üncü haftasında Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü 13 Eylül pazar günü kendi evinde Alanyurt Gençlikspor'u konuk edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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