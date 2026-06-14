3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda Güney Koreli Cho, birinci oldu
Ankara Gölbaşı'nda düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası finalinde Güney Koreli Myung Woo Cho, Hollandalı Dick Jaspers'ı yenerek birinci oldu. Üçüncülüğü İtalyan Marco Zanetti ve Vietnamlı Bao paylaştı.
3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda birinciliği Güney Koreli Myung Woo Cho kazandı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun Ankara'nın Gölbaşı İlçesindeki tesislerinde düzenlenen organizasyonun final karşılaşmasında Güney Koreli Myung Woo Cho, Hollandalı Dick Jaspers'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Hollandalı Dick Jaspers'ın ikinci sırada yer aldığı turnuvada üçüncülüğü İtalyan sporcu Marco Zanetti, Vietnamlı Bao ile paylaştı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak