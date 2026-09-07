Bigaspor, Seyircisiz Maçta Taraftarının Çatıdaki Desteğiyle 1-1 Berabere Kaldı
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Bigaspor, sezonun ilk maçında Uşakspor'u konuk etti. Seyircisiz oynama cezasına rağmen taraftarlar stadyum çevresindeki binaların çatılarına çıkarak takımlarına destek oldu. Mücadelede 50. dakikada geriye düşen mavi-beyazlılar, 90+1'de Nurettin Çağlar'ın golüyle 1-1 beraberlik elde etti. Kulüp, taraftarlara 'Teşekkürler Büyük Bigaspor Taraftarı' mesajıyla teşekkür etti.
3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Bigaspor, 2'nci Grup'ta Uşakspor'u konuk ettiği sezonun ilk maçında seyircisiz oynama cezası olmasına rağmen taraftarının desteğini hissetti. İlk yarısı 0-0 biten müsabakanın 50'nci dakikasında geriye düşen mavi-beyazlılar, 90+1'inci dakikada Nurettin Çağlar'ın ayağından bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, Bigalı taraftarlar stadyum çevresindeki binaların çatılarına çıkarak takımlarına destek oldu.
Taraftarların desteği objektiflere yansırken kulüpten yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Büyük Bigaspor Taraftarı" ifadeleri kullanıldı.