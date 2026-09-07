Haberler

Bigaspor, Seyircisiz Maçta Taraftarının Çatıdaki Desteğiyle 1-1 Berabere Kaldı

Bigaspor, Seyircisiz Maçta Taraftarının Çatıdaki Desteğiyle 1-1 Berabere Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Bigaspor, sezonun ilk maçında Uşakspor'u konuk etti. Seyircisiz oynama cezasına rağmen taraftarlar stadyum çevresindeki binaların çatılarına çıkarak takımlarına destek oldu. Mücadelede 50. dakikada geriye düşen mavi-beyazlılar, 90+1'de Nurettin Çağlar'ın golüyle 1-1 beraberlik elde etti. Kulüp, taraftarlara 'Teşekkürler Büyük Bigaspor Taraftarı' mesajıyla teşekkür etti.

3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Bigaspor, 2'nci Grup'ta Uşakspor'u konuk ettiği sezonun ilk maçında seyircisiz oynama cezası olmasına rağmen taraftarının desteğini hissetti. İlk yarısı 0-0 biten müsabakanın 50'nci dakikasında geriye düşen mavi-beyazlılar, 90+1'inci dakikada Nurettin Çağlar'ın ayağından bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, Bigalı taraftarlar stadyum çevresindeki binaların çatılarına çıkarak takımlarına destek oldu.

Taraftarların desteği objektiflere yansırken kulüpten yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Büyük Bigaspor Taraftarı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek

Bakan Gürlek tarih verdi: Beklenen düzenleme hayata geçiyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco'nun yüzü gülmüyor! 3 maçta galibiyet yok, üstüne kırmızı kart

Vay be Tedesco! Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki kadının feci ölümünde kan donduran detaylar

Çocuğunun gözleri önünde kıydılar! Kan donduran cinayette yeni detay

Elazığ'da ezber bozan karar! Yıllardır tartışılan uygulama son buldu

Elazığ'da ezber bozan karar! Yıllardır tartışılan uygulama son buldu
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın

İşte şampiyonluğun ödülü! Filenin Sultanları'na kese kese altın
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor

Bir zamanlar dünya onu izliyordu, son haline bakın
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

İlkay'a bak sen! Sahalarda yok ama yatırımlardan geri durmuyor
Zehra Güneş annesine sarıldı! O bakışa yorum yağdı

Maç bitince koşup boynuna sarıldı! Yorum yağmuruna tutulan anlar