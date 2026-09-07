Bigaspor, Seyircisiz Maçta Taraftarının Çatıdaki Desteğiyle 1-1 Berabere Kaldı

3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Bigaspor, 2'nci Grup'ta Uşakspor'u konuk ettiği sezonun ilk maçında seyircisiz oynama cezası olmasına rağmen taraftarının desteğini hissetti. İlk yarısı 0-0 biten müsabakanın 50'nci dakikasında geriye düşen mavi-beyazlılar, 90+1'inci dakikada Nurettin Çağlar'ın ayağından bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, Bigalı taraftarlar stadyum çevresindeki binaların çatılarına çıkarak takımlarına destek oldu.

Taraftarların desteği objektiflere yansırken kulüpten yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Büyük Bigaspor Taraftarı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı