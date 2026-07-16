Bigaspor kaptan Melih Şencan'la yola devam ediyor

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Bigaspor, kaptanı Melih Şencan'la yeni sezonda da yola devam edeceğini duyurdu.

Çanakkale ekibi yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Son iki sezonda yaşadığımız şampiyonluklarda liderliği, karakteri ve sahadaki mücadelesiyle önemli pay sahibi olan kaptanımız Melih Şencan, kulübümüzle 2 yıllık profesyonel sözleşme imzalayarak mavi-beyaz formamızı giymeye devam edecek. Sahada ortaya koyduğu mücadele, takım arkadaşlarına örnek olan duruşu ve armamıza duyduğu bağlılıkla kulübümüzün önemli değerlerinden biri olan kaptanımıza yeniden hoş geldin diyor, birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı