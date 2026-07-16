Haberler

Bigaspor kaptan Melih Şencan'la yola devam ediyor

Bigaspor kaptan Melih Şencan'la yola devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Bigaspor, kaptanı Melih Şencan ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüp, şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan oyuncusuyla yola devam edecek.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Bigaspor, kaptanı Melih Şencan'la yeni sezonda da yola devam edeceğini duyurdu.

Çanakkale ekibi yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Son iki sezonda yaşadığımız şampiyonluklarda liderliği, karakteri ve sahadaki mücadelesiyle önemli pay sahibi olan kaptanımız Melih Şencan, kulübümüzle 2 yıllık profesyonel sözleşme imzalayarak mavi-beyaz formamızı giymeye devam edecek. Sahada ortaya koyduğu mücadele, takım arkadaşlarına örnek olan duruşu ve armamıza duyduğu bağlılıkla kulübümüzün önemli değerlerinden biri olan kaptanımıza yeniden hoş geldin diyor, birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili sessizliğini bozdu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye onu katıldığı yarışma programıyla tanıdı! Ayşe Nur Balcı gözaltında

Türkiye onu katıldığı yarışma programıyla tanıdı!

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin sırasına şaşıracaksınız

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
İngiltere, TikTok hakkında soruşturma başlattı

TikTok hakkında soruşturma: Çocuk güvenliği mercek altında
Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ismi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte kuracağı yeni partinin ismi

Yargıtay son noktayı koydu: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı

Nikahtan hemen önce o soru boşuna sorulmuyor: Boşanma sebebi oldu
Nissan, 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor

Otomotiv devi 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor
İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu

İran öyle bir şey yaptı ki, Trump kayıtsız kalamadı