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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda düşme potasındaki Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup eden Bigaspor, dış sahadaki 3 maçlık yenilgi serisini sona erdirerek moral buldu. Üst üste Denizli İdmanyurdu, Karşıyaka ve Gemlik Sümerbey deplasmanlarından eli boş döndükten sonra Bucaspor'u yenen mavi-beyazlılar, 14 hafta sonunda 26 puana ulaşarak play-off umudunu sürdürdü. Ligde bir sonraki maçında Gaziemir Spor'a konuk olacak Bigaspor'da Fatih 7 gole ulaşırken, Berk ve Uğur bu sezonki 2'nci gollerini attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı