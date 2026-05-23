Haberler

Bigaspor hasrete son verdi, Torbalıspor yıkıldı

Bigaspor hasrete son verdi, Torbalıspor yıkıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bölgesel Amatör Lig play-off finalinde Torbalıspor'u 3-1 yenen Bigaspor, 3. Lig'e yükselerek Çanakkale'nin 8 yıllık profesyonel lig özlemini dindirdi. Torbalıspor 15 yıl sonra dönüş fırsatını kaçırırken, İzmirspor ise statü gereği amatör lige düştü.

BÖLGESEL Amatör Lig'de Manisa'da oynanan play-off finalinde Torbalıspor'u 3-1 mağlup ederek adını 3'üncü Lig'e yazdıran Bigaspor, Çanakkele'nin 8 yıllık profesyonel lig hasretine son verdi. Son olarak Dardenelspor'un 2017-18 sezonunda profesyonel ligde yer aldığı Çanakkele'nin hasretine Bigaspor son verdi. Bigaspor, Bölgesel Amatör Lig'de 10'uncu Grup'u lider tamamladıktan sonra play-off'ta daha önce grup finalinde İFA Spor Kulübü'nü uzatmada 1-0 yenerek elemişti.

Torbalıspor 15 yıl sonra profesyonel lige dönüş fırsatını kaçırdı. Torbalı ekibinin 3'üncü Lig'e çıkamaması üzerine baraj maçı oynamayı bekleyen İzmirspor ise statü gereği İzmir Süper Amatör Lig'e düştü. Bölgesel Amatör Lig'de yarın Manisa ekipleri Manisaspor ile Salihli Belediyespor saat 14.00'te Manisa 19 Mayıs Stadı'nda baraj maçı oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde seçim! Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu

CHP Genel Merkezi'nde baskın seçim! Özgür Özel, grup başkanı oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu

5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
Aziz Yıldırım özel uçakla Şanlıurfa'ya gitti

Aziz Yıldırım özel uçakla Şanlıurfa'ya gitti
Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü

Kredi çekeceklere kötü haber! TCMB gece yarısı yeni karar aldı
Perinaz Shiri, İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Savaş halindeki İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Tokyo’da gezen Türk çift Icardi ile karşılaştı: Oha Icardi, şaka gibi vallahi

Tokyo’da gezen Türk çifti şaşırtan olay: Oha, şaka gibi vallahi

Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den mutlak butlan kararına tepki

Erdoğan ve Bahçeli'nin övdüğü liderden mutlak butlan tepkisi
Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tarihe geçecek

Saatler sonra tarihe geçecek