Bigaspor hasrete son verdi, Torbalıspor yıkıldı

BÖLGESEL Amatör Lig'de Manisa'da oynanan play-off finalinde Torbalıspor'u 3-1 mağlup ederek adını 3'üncü Lig'e yazdıran Bigaspor, Çanakkele'nin 8 yıllık profesyonel lig hasretine son verdi. Son olarak Dardenelspor'un 2017-18 sezonunda profesyonel ligde yer aldığı Çanakkele'nin hasretine Bigaspor son verdi. Bigaspor, Bölgesel Amatör Lig'de 10'uncu Grup'u lider tamamladıktan sonra play-off'ta daha önce grup finalinde İFA Spor Kulübü'nü uzatmada 1-0 yenerek elemişti.

Torbalıspor 15 yıl sonra profesyonel lige dönüş fırsatını kaçırdı. Torbalı ekibinin 3'üncü Lig'e çıkamaması üzerine baraj maçı oynamayı bekleyen İzmirspor ise statü gereği İzmir Süper Amatör Lig'e düştü. Bölgesel Amatör Lig'de yarın Manisa ekipleri Manisaspor ile Salihli Belediyespor saat 14.00'te Manisa 19 Mayıs Stadı'nda baraj maçı oynayacak.

