Beyza Nur Akkuş, Avrupa üçüncüsü

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 65 kiloda mücadele eden Beyza Nur Akkuş, bronz madalya kazandı.

Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 65 kilogramda mücadele eden milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, ilk turda Letonyalı rakibi Elma Zeidlere'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde bağımsız sporcu Alina Kasabieva'ya 12-9 mağlup olan milli sporcu, bronz madalya mücadelesine çıktı.

Bronz madalya maçında Azerbaycanlı rakibi Birgül Soltanova'yı 4-2 mağlup eden Akkuş, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

